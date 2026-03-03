Previsioni più a lungo termine sono difficili da formulare, ha aggiunto.

La probabilità che a luglio ci siano condizioni neutre è del 60 per cento, “mentre quella di avere un episodio del Niño aumenta costantemente a partire da maggio, fino a raggiungere il 40 per cento a luglio”, ha affermato l’Omm.

A gennaio la National oceanic and atmospheric administration (Noaa), un’agenzia federale statunitense, aveva stimato una probabilità del 50-60 per cento che un episodio del Niño potesse svilupparsi tra luglio e settembre.

“L’ultimo episodio del Niño, tra il 2023 e il 2024, era stato uno dei più intensi mai registrati e aveva contribuito alle temperature record del periodo”, ha dichiarato la segretaria generale dell’Omm Celeste Saulo.

Il fenomeno del Niño provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali dell’oceano Pacifico centromeridionale e orientale, associato a variazioni della circolazione atmosferica tropicale, e in particolare dei venti, della pressione e delle precipitazioni.

Generalmente ha effetti opposti a quelli della Niña sulle configurazioni meteorologiche e sui regimi delle precipitazioni.