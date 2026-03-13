“La speranza è che ci attendano cinque anni di stabilità”, ha affermato l’esperto costituzionale Purna Man Shakya.

Le elezioni del 5 marzo sono state le prime dopo la rivolta della generazione Z che aveva fatto cadere il governo e causato la morte di 77 persone.

Un partito fondato appena tre anni fa ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi alla camera dei rappresentanti del Nepal, dando al suo leader Balendra Shah, ex rapper e sindaco della capitale Kathmandu, la certezza di diventare il prossimo primo ministro.

Sharma Oli era stato sostituito da Sushila Karki, ex presidente della corte suprema, che si era assunta il compito di portare il paese alle elezioni.

L’esito del voto potrebbe mettere fine alla cronica instabilità politica in un paese che ha visto 32 cambi di governo negli ultimi 35 anni, minando la fiducia degli investitori e la crescita economica.

Il partito Rastriya swatantra party (Rsp) di Shah ha ottenuto 182 seggi sui 275 della camera dei rappresentanti, ha annunciato il 12 marzo la Commissione elettorale. Si tratta della maggioranza più ampia da più di sessant’anni.

Negli anni della sua carriera musicale, Shah, 35 anni, aveva ottenuto un’enorme popolarità sui social network grazie ai versi critici nei confronti della classe dirigente.

In campagna elettorale si era impegnato a combattere la corruzione, a creare posti di lavoro e a rafforzare l’economia.

Il contrasto della corruzione e della disoccupazione, oltre alla revoca di un blocco dei social network, erano state le principali rivendicazioni dei partecipanti alla rivolta che aveva sconvolto il paese tra l’8 e il 9 settembre.