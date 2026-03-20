Il 20 marzo Israele ha condotto nuovi bombardamenti sull’Iran, che secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta per essere “decimato”, mentre gli attacchi iraniani con missili e droni continuano a colpire gli stati del Golfo. “Stiamo vincendo, l’Iran sta per essere decimato”, ha dichiarato Netanyahu il 19 marzo durante una conferenza stampa trasmessa in tv, assicurando che Teheran “non ha più la capacità di arricchire l’uranio e di produrre missili balistici”. “Sono convinto che questa guerra finirà molto prima di quanto la gente pensi”, ha aggiunto.

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Il 20 marzo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato di aver intercettato dei missili iraniani e l’Arabia Saudita dei droni, mentre il Bahrein ha riferito di aver domato un incendio che si era sviluppato in un deposito a causa di un attacco iraniano. In Kuwait l’attacco a una raffineria, già presa di mira il 19 marzo, ha causato un grande incendio. In risposta all’offensiva statunitense e israeliana lanciata il 28 febbraio, Teheran sta prendendo di mira gli interessi statunitensi e le infrastrutture energetiche negli stati del Golfo, alimentando i timori di ripercussioni significative sull’economia mondiale. Il 19 marzo i prezzi del gas in Europa si sono impennati, spingendo l’indice Ttf, punto di riferimento per il continente, ai livelli più alti dal 2023.

Il Qatar ha affermato che la sua capacità di esportazione di gas naturale liquefatto si è ridotta del 17 per cento a causa degli attacchi iraniani al complesso di Ras Laffan. Teheran aveva colpito il complesso in risposta a un attacco israeliano al giacimento di gas iraniano South Pars. Il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele di astenersi dall’attaccare nuovamente le infrastrutture energetiche dell’Iran, e Netanyahu ha dichiarato che si conformerà. Ma Trump ha anche minacciato di distruggere il giacimento di South Pars se Teheran attaccherà nuovamente il complesso qatariota di Ras Laffan. L’Iran non mostrerà “alcuna moderazione” se le sue infrastrutture energetiche saranno nuovamente prese di mira, ha avvertito il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.