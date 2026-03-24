Il 23 marzo le autorità colombiane hanno annunciato che un aereo militare con 125 persone a bordo è precipitato nel sudovest della Colombia, causando almeno 66 morti e decine di feriti.
L’aereo, un Hercules C-130, si è schiantato per motivi ancora sconosciuti intorno alle 10 del mattino, poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento meridionale di Putumayo, vicino al confine con l’Ecuador.
L’incidente ha causato la morte di almeno 58 soldati, sei membri dell’aeronautica militare e due poliziotti, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle forze armate colombiane.
Il capo dell’aeronautica militare, il generale Carlos Fernando Silva Rueda, aveva dichiarato in precedenza che 114 militari e undici membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo.
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Il presidente colombiano Gustavo Petro ha deplorato un “terribile incidente che non sarebbe mai dovuto accadere” e affermato di voler ammodernare la flotta aerea militare del paese.
Ha anche condiviso un video in cui si vede l’aereo cercare di sollevarsi prima di schiantarsi al suolo.
La Colombia e l’Ecuador stanno attualmente conducendo operazioni contro i cartelli della droga al confine tra i due paesi.
Il ministro della difesa colombiano Pedro Sánchez ha affermato che le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, aggiungendo che “al momento niente lascia pensare a un abbattimento”.
Si tratta del secondo incidente che coinvolge un C-130 Hercules in Sudamerica in meno di un mese.
Il 27 febbraio un C-130 boliviano che trasportava banconote si era schiantato in fase di atterraggio a La Paz, causando 24 morti.
L’Hercules C-130 è un quadrimotore turboelica da trasporto costruito dall’azienda statunitense Lockheed Martin.