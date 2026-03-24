Il 23 marzo le autorità colombiane hanno annunciato che un aereo militare con 125 persone a bordo è precipitato nel sudovest della Colombia, causando almeno 66 morti e decine di feriti.

L’aereo, un Hercules C-130, si è schiantato per motivi ancora sconosciuti intorno alle 10 del mattino, poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, nel dipartimento meridionale di Putumayo, vicino al confine con l’Ecuador.

L’incidente ha causato la morte di almeno 58 soldati, sei membri dell’aeronautica militare e due poliziotti, secondo l’ultimo bilancio fornito dalle forze armate colombiane.

Il capo dell’aeronautica militare, il generale Carlos Fernando Silva Rueda, aveva dichiarato in precedenza che 114 militari e undici membri dell’equipaggio erano a bordo dell’aereo.