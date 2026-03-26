Il 26 marzo il presidente statunitense Donald Trump ha esortato l’Iran a “mostrarsi ragionevole prima che sia troppo tardi”, e poco dopo Teheran ha riferito di aver risposto al piano di Washington in quindici punti per mettere fine alla guerra. “I negoziatori iraniani sono un po’ bizzarri”, ha dichiarato Trump sul suo social network Truth Social. “Ma farebbero bene a mostrarsi ragionevoli, prima che sia troppo tardi”. In assenza di un accordo, “non torneremo indietro, e non sarà piacevole per loro”. Poco dopo l’Iran ha riferito di aver risposto al piano statunitense in quindici punti, che aveva ricevuto tramite i mediatori pachistani, secondo una fonte citata dall’agenzia di stampa statale Tasnim. “La risposta dell’Iran è stata trasmessa ufficialmente la sera del 25 marzo tramite intermediari”, ha dichiarato la fonte, senza fornire ulteriori dettagli.

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Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

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Da qualche giorno le diplomazie sono al lavoro per fermare una guerra le cui conseguenze economiche si fanno sentire ogni giorno di più nel mondo. Il Pakistan, che ha buone relazioni sia con Washington sia con Teheran, ha ribadito che sono in corso negoziati indiretti tra i due paesi. Il 25 marzo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi aveva dichiarato che l’unico piano dell’Iran “è continuare a resistere”. “Vogliamo mettere fine alla guerra alle nostre condizioni”, aveva aggiunto. Gli stati del Golfo, presi di mira dagli attacchi iraniani, hanno chiesto di essere coinvolti nei negoziati in corso, ha affermato Jassem al Budaiwi, segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, composto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Kuwait e Oman.

Intanto, Israele sta portando avanti la sua strategia di eliminazione dei principali leader iraniani. Il 26 marzo ha annunciato di aver ucciso Alireza Tangsiri, capo della marina dei Guardiani della rivoluzione, l’esercito ideologico dell’Iran. “Era direttamente responsabile del blocco dello stretto di Hormuz”, ha dichiarato il ministro della difesa israeliano Israel Katz. “Continueremo a dare la caccia ai leader iraniani uno dopo l’altro”, ha aggiunto. Il 25 marzo Trump aveva assicurato che i suoi interlocutori in Iran, di cui non aveva rivelato l’identità, volevano “concludere un accordo a tutti i costi, ma non possono uscire allo scoperto per paura di essere uccisi dai propri connazionali”. Ma secondo il Soufan Center, un centro studi con sede a New York, “la convinzione di Washington di poter arrivare a un accordo con esponenti iraniani ‘moderati’ denota una scarsa conoscenza di quanto gli estremisti abbiano ormai monopolizzato l’apparato statale”.