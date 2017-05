In che modo superare un amore non corrisposto

“Il vero amore non può essere identificato con il desiderio di una persona assente”, spiega Alain de Botton. “La devozione verso chi non corrisponde i nostri sentimenti è solo un modo per assicurarci che non avremo mai una relazione e che non dovremo soffrire per la realtà dell’amore”.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Si occupa di cultura e storia del pensiero sottolineando il loro valore per la vita quotidiana. I suoi ultimi libri pubblicati in Italia sono Il corso dell’amore (2016), News. Le notizie: istruzioni per l’uso (2014) e L’arte come terapia (2013).

