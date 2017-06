Una vita di sfratti a Rio de Janeiro

“Siamo stati costretti ad andare via dalle case della nostra favela. Dicevano che inquinavamo l’ambiente, ma era una bugia. In realtà volevano fare pulizia sociale”, dice Altair Guimarães che è stato sfrattato tre volte dal comune di Rio de Janeiro e ora è un militante per il diritto alla casa.

Nelle grandi città del Brasile la speculazione immobiliare, la costruzione di opere pubbliche e i grandi eventi sportivi colpiscono soprattutto le persone più povere e svantaggiate della società, che vivono sotto costante minaccia di sfratto.

A Rio de Janeiro 1,5 milioni di persone, più di un quarto della popolazione, vive nelle favelas e negli insediamenti informali. Per le olimpiadi del 2016 sono state sfrattate circa 22mila famiglie.

Ogni anno in tutto il mondo 15 milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case per fare spazio a progetti di sviluppo urbano. Il video della Thomson Reuters Foundation.