Gigi Roccati racconta una scena di Babylon sisters

“Il film racconta la storia di un gruppo di donne immigrate che aprono una scuola di ballo in una periferia degradata di Trieste, ma anche della nascita di un’amicizia tra un vecchio professore burbero e una bambina indiana”, spiega Gigi Roccati, regista di Babylon sisters.

Gigi Roccati è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto diversi documentari, tra cui Road to Kabul (2012) e Living utopia and the birth of freedom (2005).