Shane Bauer, la vita pericolosa di un giornalista sotto copertura

“Mi piace questo tipo di lavoro, immergermi in mondi che di solito non frequento. Anche se spesso si tratta di mondi difficili e sgradevoli”, dice Shane Bauer, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. “Quando sei sotto copertura devi far parte di un contesto, ma al contempo devi sempre osservare quello che accade, anche a te stesso”.

Shane Bauer è un giornalista statunitense della rivista Mother Jones. Nel 2015 ha lavorato come guardia carceraria in Louisiana per investigare sulle prigioni private statunitensi. Nel 2016 si è infiltrato in un gruppo paramilitare al confine tra Stati Uniti e Messico. Le sue inchieste hanno vinto numerosi premi. Il suo ultimo libro è American prison (Penguin Press 2018). Su Twitter è @shane_bauer.