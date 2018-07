Quattro matrimoni da raccontare

“Siamo stati presentati dalle nostre famiglie, ma abbiamo sempre avuto la possibilità di annullare le nozze”, dice Priyamvad, una ragazza indiana, il giorno prima del suo matrimonio combinato.

Una donna britannica che non sa cosa aspettarsi dal futuro, una soldata congedata dall’Iraq che può finalmente essere se stessa, una ragazza dell’alta società indiana e una giovane romena che festeggia nel paesino dov’è cresciuta: le storie di quattro matrimoni in giro per il mondo, raccontate dal punto di vista delle spose.

Il video del Guardian.