Come i droni stanno ridisegnando le città

“Ora che i droni sono nelle mani di tutti, ci accorgiamo che potenzialmente sono uno strumento rivoluzionario quanto internet”, dice l’architetto Liam Young.

Considerati per anni oggetti complessi e costosi, oggi i droni sono usati in diversi settori e influenzano il modo in cui gli urbanisti e i progettisti ripensano gli edifici e le città. Le grandi metropoli, come Tokyo per esempio, si stanno sviluppando sempre più in verticale, preparandosi in futuro a spostare il trasporto urbano dalla terra al cielo. L’impatto di questi veicoli sulla vita delle persone solleva anche molte questioni legate alla privacy e alla sicurezza.

Il documentario di Marcus Fairs e Oliver Manzi, pubblicato sulla rivista di architettura e design Dezeen.