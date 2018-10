Stéphane Foenkinos racconta una scena di Il complicato mondo di Nathalie

“In questa scena presentiamo il personaggio di Nathalie come una campionessa di egoismo, gelosia e irresponsabilità”, racconta Stéphane Foenkinos, regista insieme al fratello David di Il complicato mondo di Nathalie. “La gelosia verso la figlia che inizialmente è solo accennata, in questa scena emerge in modo diretto per la prima volta”.

Il film racconta la storia di Nathalie Pêcheux, professoressa di lettere divorziata che affronta una crisi di mezza età. Il suo primo bersaglio sarà la figlia di diciotto anni, Mathilde, incantevole ballerina di danza classica.

Stéphane e David Foenkinos sono due registi e sceneggiatori francesi. In passato hanno diretto insieme La delicatezza (2011).