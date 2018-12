Sara Colangelo racconta una scena di Lontano da qui

“In questa scena la protagonista sta cercando di ottenere informazioni da un suo alunno che ha appena recitato una poesia meravigliosa”, dice Sara Colangelo, regista di Lontano da qui. “Le domande che pone al bambino si trasformeranno in un’ossessione che continuerà per tutto il resto del film”.

Il film racconta la storia di Lisa Spinelli (interpretata da Maggie Gyllenhaal), una maestra con la passione per la poesia. La protagonista nota il talento di un bambino dell’asilo nel quale insegna, Jimmy (Parker Sevak), e decide di fare il possibile per educarlo, spingendosi oltre i limiti della sua professione.

Sara Colangelo è una scrittrice e regista italoamericana che vive a New York. Ha diretto Little Accidents (2014), ispirato a un suo omonimo cortometraggio. Lontano da qui è un adattamento del film israeliano Haganenet di Nadav Lapid. È stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2018, dove ha ottenuto il premio alla Miglior regia.