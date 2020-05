“Nel 2014 ho contratto l’ebola mentre curavo un paziente in Nigeria, noi medici non avevamo le protezioni adeguate per fare il nostro lavoro”, dice nel video Adaora Okoli, che oggi combatte contro il covid-19 a New Orleans, negli Stati Uniti. “In Europa e nel Nordamerica si possono prendere misure impensabili in Africa, bisogna sostenere i paesi che non hanno molte risorse”.

Dopo aver rischiato di morire a causa dell’ebola, Adaora Okoli spiega che i governi dovrebbero prepararsi in anticipo per le emergenze sanitarie e che oggi una risposta globale per aiutare i paesi più poveri a fronteggiare la pandemia è più necessaria che mai.