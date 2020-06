Il tracciamento dei contatti è un metodo classico per combattere le epidemie e si basa su un principio molto semplice: quando si identifica una persona affetta da covid-19 viene subito isolata per impedirle di trasmettere il virus. Poi si cercano tutte le persone che potrebbe aver contagiato che, se positive, vengono isolate a loro volta e così via.

Per tracciare i contatti esistono due opzioni, già sperimentate in altri paesi. La prima è il tracciamento effettuato attraverso esseri umani, con interviste mirate per identificare i contatti a rischio. L’altra consiste nell’uso di un’applicazione per smartphone che registra in automatico i contatti a rischio grazie alla tecnologia bluetooth.

Entrambi i metodi presentano una serie di problemi, primo tra tutti la condivisione di informazioni riservate e personali. Partendo dall’app StopCovid, l’equivalente francese dell’app italiana Immuni, il video di Le Monde spiega quali sono i rischi e i vantaggi di questa tecnologia.