Saper accettare e ascoltare il nostro corpo e i nostri desideri, insieme a quelli degli altri, è la chiave per vivere al meglio la propria vita sessuale. Un’educazione che tenga conto della dimensione del piacere è fondamentale per imparare a rispettare noi stessi e il partner. Ma cosa fare quando le nostre avance vengono respinte? E quanto conta raggiungere l’orgasmo durante un rapporto? Queste sono solo alcune delle domande a cui si tenta di rispondere in questi cinque video pubblicati sul sito di Internazionale. Il diritto universale a una sessualità gioiosa, soddisfacente e consapevole è anche il filo conduttore del nuovo Internazionale Extra, in edicola dal 23 giugno. Reportage, foto e fumetti sul sesso dai giornali di tutto il mondo.

Lettere dalla vagina: corso accelerato di educazione sessuale

15 minuti (2017)

Cosa si impara a scuola e in famiglia sulla vita sessuale? Per molti, ben poco. La maggior parte dei giovani non ha un’educazione accurata dal punto di vista medico e i corsi scolastici sono diretti principalmente alla prevenzione delle gravidanze indesiderate, senza dare spazio alla dimensione del piacere. Con la serie Lettere dalla vagina, la giornalista Mona Chalabi e la regista Mae Ryan rompono i tabù sul sesso femminile fino a proporre un corso accelerato di educazione sessuale. Guarda gli altri episodi della serie Lettere dalla vagina

Siamo tutti perversi, e allora?

Perché siamo tutti perversi, secondo Dan Savage

7 minuti (2016)

“Abbiamo tutti interessi e desideri sessuali particolari, anche se non li diciamo al partner o perfino a noi stessi”. In quest’intervista rilasciata al festival di Internazionale a Ferrara, il giornalista e attivista lgbt statunitense Dan Savage spiega perché dovremmo smettere di essere ossessionati dalla normalità per essere più felici e vivere la nostra sessualità senza stress né paure. Leggi la rubrica di Dan Savage

Cosa fare quando nella coppia uno dei due non vuole fare sesso

Cosa fare quando nella coppia uno dei due non vuole fare sesso

5 minuti (2019)

Come reagire quando non ci si sente desiderati dal proprio partner? Per lo scrittore e filosofo Alain de Botton, “le tensioni che si creano per un’avance non corrisposta nascono da un problema più generale delle relazioni amorose. Sono create dall’incapacità di dire al partner quello che si vuole da un rapporto”. Imparare a piacersi è allora il primo passo per superare la vergogna e aprirsi al partner.

Ho sessant’anni e non ho mai avuto un orgasmo

Ho sessant’anni e non ho mai avuto un orgasmo

4 minuti (2016)

“Sono vedova da vent’anni, non so cosa sia un orgasmo e cosa si prova ad averne uno”, racconta una lettrice alla psicoterapeuta britannica Philippa Perry. Ma l’orgasmo non è l’indicatore decisivo di una relazione sessuale appagante. Con qualche esercizio, possiamo conoscere meglio i nostri genitali e magari cambiare anche il loro futuro. Guarda gli altri video della serie Pronto, può aiutarmi?

Arrivano i robot del sesso