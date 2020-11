“Volevamo sostenere la lotta dei piccoli contadini dell’altopiano dell’Alfina contro le monocolture intensive”, dice nel video Alice Rohrwacher, che ha diretto il cortometraggio Omelia contadina insieme a JR. “È una lotta molto difficile che aveva bisogno di un’immagine forte”.

Omelia contadina è definita dagli autori come un’azione cinematografica per scongiurare la scomparsa di una cultura millenaria. Nel cortometraggio una comunità si riunisce su un altopiano al confine tra tre regioni per celebrare il funerale simbolico dell’agricoltura contadina. Il corto si può vedere qui.

Alice Rohrwacher è una regista italiana. I film che ha diretto sono Lazzaro Felice (2018), Le meraviglie (2014) e Corpo celeste (2011).

JR è un artista francese. È famoso per le sue opere di grandi dimensioni realizzate con la tecnica del collage fotografico. Ha diretto e co-diretto diversi corti e documentari come Visages villages (2017) con Agnes Varda, Chroniques de Clichy-Montfermeil (2017) con Ladj Ly, e Ellis (2015).