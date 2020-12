“La distruzione della foresta è causata da diversi fattori. Ci sono molte persone che sfruttano le sue risorse per sopravvivere”, spiega nel video André Baoma, ranger nel Parco nazionale dei Virunga. “Poi ci sono i conflitti, che scoppiano uno dopo l’altro. Tutti questi problemi minacciano la vita dei gorilla”.

Il Parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, si trova in una delle regioni del mondo più colpite dalla deforestazione. Qui ogni giorno i ranger rischiano la vita per proteggere le foreste e le specie a rischio di estinzione, come i gorilla di montagna. Oltre a difendere gli habitat naturali, il Parco nazionale si è impegnato per contrastare l’epidemia di ebola, che ha colpito in modo particolare la regione.

Le foreste, insieme agli oceani, assorbono enormi quantità di anidride carbonica. Proteggerle è fondamentale per tutelare la biodiversità del pianeta e contrastare il riscaldamento globale.

I polmoni della Terra è un progetto che racconta le storie di chi lotta per difendere le foreste pluviali del mondo. È a cura di Jacopo Ottaviani e Isacco Chiaf ed è prodotto con il supporto del Pulitzer Center. La prima parte del progetto, pubblicata su Internazionale, si era occupata delle foreste del Borneo.