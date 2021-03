I vaccini sono la principale strategia di uscita dalla pandemia e questa novità sta trasformando l’industria farmaceutica. Il mercato globale dei farmaci nel 2019 ha prodotto un giro d’affari da 1.300 miliardi di dollari, ma i vaccini hanno rappresentato solo il 3 per cento del totale, perché la loro produzione è considerata costosa, complessa e poco redditizia. Con l’arrivo del covid-19 le cose sono cambiate: nuove aziende hanno cominciato a produrre vaccini e sono state scoperte e sviluppate tecnologie innovative.

Il video del Financial Times spiega come funziona il processo di sviluppo di un vaccino, quanto costa produrlo e come la pandemia di covid-19 sta influendo sull’industria, con importanti effetti anche nella lotta contro altre malattie.