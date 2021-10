“Questa sequenza rappresenta l’ingresso in scena di Gianfranco Carrer, il presidente della banca di cui il film descrive il fallimento”, dice nel video Alessandro Rossetto, regista di The italian banker. “Da questo momento lui diventa il protagonista. Volevo che ad accoglierlo non ci fossero dialoghi: contano i corpi, gli sguardi, l’ascolto”.

La pellicola racconta il crac della Banca popolare del nordest, e una festa esclusiva in cui la maggior parte degli invitati ha perso milioni a causa del fallimento. La loro frustrazione degenera in violenza all’arrivo del presidente dell’istituto di credito, che racconta la sua verità sul collasso economico.

Alessandro Rossetto è un regista e sceneggiatore italiano. Ha diretto Effetto domino (2019) e Piccola patria (2013).