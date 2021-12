Negli ultimi quindici anni vari importanti giornali e mezzi d’informazione hanno scritto che “un europeo su dieci è stato concepito in un letto di Ikea”. E visto che l’azienda svedese di mobili e prodotti per la casa vanta un miliardo di visite nei suoi negozi ogni anno in tutto il mondo, poteva sembrare un dato plausibile. Tanto più che alcuni giornalisti hanno fatto riferimento a “studi attendibili”.

Ma Le Monde ha ricostruito l’origine di questo dato. E ha scoperto come una campagna di marketing ha finito per sembrare una notizia. Il video.