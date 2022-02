“In questa scena si vede la discesa Filippo Dobrilla nella grotta in cui ha scolpito la sua opera”, dice nel video Tommaso Landucci, regista di Caveman - Il gigante nascosto. “L’aspetto più complicato è stato rendere l’idea che lui fosse in assoluta solitudine lì dentro”.

Il documentario racconta dello scultore e speleologo Filippo Dobrilla, morto nel 2019. In particolare della sua opera più famosa: un colosso di marmo che ritrae un gigante nudo e addormentato, situato in un una grotta delle Alpi Apuane quasi inaccessibile, a 650 metri di profondità. Dobrilla ci ha lavorato per più di trent’anni, da solo nell’oscurità della caverna.

Tommaso Landucci è un regista italiano. Ha lavorato con Claudio Giovannesi, Luca Guadagnigno e James Ivory.