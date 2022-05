“Per questa scena con gli attori abbiamo creato una sensazione tensione, come se i protagonisti fossero chiusi in gabbia”, spiega Beatrice Baldacci, regista di La tana. “Volevamo che gli spettatori trattenessero il respiro con loro”.

Il film racconta la storia di Giulio, un ragazzo timido che durante un’estate in campagna conosce Lia. I due s’innamorano, ma lei nasconde qualcosa: non permette a nessuno, neanche a Giulio, di entrare in casa sua.

Beatrice Baldacci è una regista e sceneggiatrice italiana. La tana è il suo primo lungometraggio.