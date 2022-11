“In questa scena per la prima volta Joshua è fiero di se stesso, senza il suo gemello che lo giudica finalmente si sente libero”, spiega nel video Valentina Bertani, regista di La timidezza delle chiome. “Inizialmente la sequenza era pensata in un modo diverso, ma io ho deciso di non dare lo stop, lasciando gli attori liberi di vivere la narrazione del film”.

Il film, nelle sale italiane dal 10 novembre, racconta la storia di due gemelli omozigoti di origine ebraica, Benjamin e Joshua Israel, che si affacciano all’età adulta. Mentre tutti i loro amici ed ex compagni di classe iniziano a pianificare la loro vita futura, i due fratelli non riescono a immaginare il loro futuro. Essere giovani e carismatici non basta, soprattutto se si ha una disabilità intellettiva e il mondo non sembra intenzionato ad accoglierti.

Valentina Bertani è una regista mantovana. Ha lavorato in pubblicità e diretto diversi video musicali. La timidezza delle chiome, presentato alle Giornate degli autori di Venezia, è il suo primo lungometraggio.