“In questa scena i dialoghi sono preregistrati e gli attori hanno improvvisato le battute”, dice nel video Ami-Ro Sköld, regista di The store. “Solo dopo abbiamo creato l’animazione”.

Il film, nelle sale italiane dal 31 agosto, racconta la storia di un gruppo di persone senzatetto che vive recuperando scarti alimentari dai cassonetti di un discount, scontrandosi con la resistenza dei suoi commessi. Intanto le nuove condizioni di lavoro imposte dai vertici della catena incrinano le relazioni tra i dipendenti del negozio. Attraverso un’alternanza di live action e stop motion, The store porta lo spettatore in un presente distopico in cui la logica del profitto incide sui rapporti personali.

Ami-Ro Sköld è una regista, animatrice a sceneggiatrice svedese. Ha diretto anche Granny’s dancing on the table (2015) e Nasty old people (2009).