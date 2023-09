“Questa scena riflette la disperazione della maggior parte delle donne detenute in Brasile,”, dice nel video Tatiana Sager, regista di Olha pra elas.”Abbiamo seguito l’intero incontro tra una madre e i suoi figli, filmando i gesti d’affetto della famiglia con una piccola squadra”.

Il documentario segue la vicenda di cinque madri detenute, mostrando come la privazione della libertà femminile possa costruire un circolo vizioso, i cui danni si ripercuotono sulla famiglia e la società. Sarà proiettato il 3 ottobre a Milano durante il festival dedicato al cinema brasiliano Agenda Brasil. Ad incontrare gli spettatori ci sarà il produttore e cosceneggiatore Luca Alverdi.

Tatiana Sager è una regista, produttrice e sceneggiatrice brasiliana. Ha diretto Central. O poder das facções no maior presídio do Brasil (2017) e O poder entre as grades (2014).