I pellet di plastica sono dei granuli usati a livello industriale per produrre oggetti di plastica di vario tipo. Nelle diverse fasi di produzione e di trasporto, a causa della loro piccola dimensione, si diffondono facilmente nell’ambiente, in particolare negli ecosistemi fluviali e marini. Si stima che in Europa ogni anno si disperdano più di 160mila tonnellate di pellet di plastica.

Dal Belgio alla Spagna, queste microplastiche danneggiano la fauna e inquinano i terreni agricoli, finendo anche negli alimenti con conseguenze sulla salute delle persone. Oggi ancora non esiste una legge che regolamenti il loro uso e cerchi di limitarne la dispersione nell’ambiente, ma la Commissione europea ha annunciato che prenderà delle misure.

Il video di Davide Mancini e Marcello Rossi.