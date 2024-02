La seconda parte di Dune è arrivata nelle sale italiane. Nel 2022 il primo film della saga aveva vinto l’Oscar per il miglior sonoro, anche grazie al particolare metodo usato dai sound designer che ci hanno lavorato, diverso rispetto alla tradizione dei film di fantascienza.

In questo video Le Monde ha intervistato il regista Denis Villeneuve e il sound designer Mark Mangini. I due raccontano le tecniche con cui sono stati realizzati i vari Dune, cioè concependo il suono come un modo per far entrare più facilmente gli spettatori nella realtà del film.