Di fronte a una scelta importante ci si può sentire sopraffatti, ma le decisioni più difficili spesso sono anche le più facili, spiega il filosofo Alain de Botton. L’indecisione deriva proprio dal fatto che si è davanti a due soluzioni accettabili, anche se forse in parte deludenti. È quindi inutile perdere tempo cercando di capire qual è la scelta giusta: è meglio rilassarsi e provare a trovare la pace nella consapevolezza dell’imperfezione.

Alain de Botton è uno scrittore, filosofo e conduttore televisivo. Ha fondato The school of life. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è Fallire e vivere felici (Guanda 2024).

