Le grandi decisioni prendetele senza pensarci troppo

Perché prendere le decisioni importanti della vita – che si tratti di avere un figlio, sposare una persona, scegliere una carriera piuttosto che un’altra – è così angoscioso? Sembra una domanda stupida. Ovviamente, è perché sono quelle che contano. Ma, a pensarci bene, non può essere tutto lì.

Anche le altre decisioni “contano”: se andare in ospedale quando ci si rompe una gamba, se usare un guanto da cucina per prendere un piatto bollente, se parcheggiare l’auto su un passaggio al livello. Ma non sono altrettanto angosciose. Sono così ovvie, che ci sembra strano perfino considerarle decisioni.

D’accordo, allora forse a renderle angosciose è il fatto che sono importanti e non abbiamo abbastanza certezze per sapere quale alternativa scegliere. Questo sembra più ragionevole. Ma come ci fa notare la docente di psicologia Tania Lombrozo, suona comunque un po’ strano. Se nessuna scelta vi sembra migliore dell’altra, se vi attirano tutte più o meno nello stesso modo e non potete ridurre l’incertezza facendo ulteriori ricerche, allora quello che deciderete non è poi così importante. Potreste semplicemente fare testa o croce. Insomma, come dice Lombrozo, “le decisioni difficili dovrebbero essere facili”.

Utilità imprevista

Questo è il paradosso di Fredkin, formulato dallo scienziato informatico Edward Fredkin, che il suo collega Marvin Minsky riporta così: “Più due alternative sembrano altrettanto attraenti, più può essere difficile decidere ma, al tempo stesso, la scelta conta di meno”.

Ogni fibra del nostro corpo si ribella all’idea di scegliere un coniuge o un lavoro come scegliamo tra gli spaghetti alla bolognese e la pizza margherita al ristorante. Ma dato che non siamo in grado di sapere come andranno a finire le cose, pensarci troppo è inutile, non può incidere su quella che gli economisti chiamano la nostra “utilità prevista”. Sicuramente, con il senno di poi scopriremo che è stata una scelta fondamentale per la nostra vita, ma a quel punto sarà troppo tardi.