I fotografi dell’anno scelti dal National Geographic

Selezionata tra migliaia di proposte, la foto sottomarina della migrazione delle sardine lungo la costa sudorientale del Sudafrica è la vincitrice del concorso del National geographic nature photographer of the the year nella categoria azione.

L’immagine, intitolata Sardine run è stata scattata dal francese Greg Lecoeur a giugno del 2015: “Durante la migrazione, migliaia di sardine sono minacciate da predatori come delfini, squali, balene, ed elefanti marini e negli ultimi anni, a causa del riscaldamento climatico e dell’intensa attività della pesca, il periodo in cui il fenomeno si manifesta è diventato sempre più imprevedibile”, spiega Lecoeur.

Il fotografo indiano Varun Aditya ha vinto il primo premio nella categoria animali con il ritratto di un serpente; il russo Vadim Balakin nella categoria ambiente con la foto della carcassa di un orso polare scoperta in Norvegia e Jacob Kaptein, dei Paesi Bassi, è arrivato primo nella categoria paesaggio con l’immagine di un piccolo faggio in una foresta del suo paese.

National Geographic è una rivista che si occupa di storia, geografia e cultura, ed è tradotta in 31 lingue.