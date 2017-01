I migranti nel gelo dell’Europa

Le agenzie umanitarie internazionali hanno lanciato l’allarme per la situazione di migliaia di migranti travolti dall’ondata di freddo arrivata in Europa.

In Grecia e nei Balcani le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero e l’Organizzazione per internazionale per le migrazioni ha chiesto, a nome delle Nazioni Unite, il trasferimento dei migranti bloccati sulle isole greche. Inoltre, migliaia di persone sono bloccate in Serbia – soprattutto al confine con l’Ungheria ma anche nella capitale Belgrado – a serio rischio di morire assiderate.

Tutti gli operatori umanitari hanno chiesto ai governi europei di agire rapidamente per evitare la perdita di vite umane.