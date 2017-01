La rotta balcanica non è mai stata chiusa

Un lungo inverno “A Belgrado è cominciato a nevicare il 3 gennaio. In quei giorni c’erano circa 1.600 persone che dormivano all’aperto o in edifici abbandonati come capannoni industriali, bruciando tutto quello che trovavano per scaldarsi”, racconta Andrea Contenta di Medici senza frontiere (Msf), che si trova in Serbia.

In teoria la rotta balcanica è chiusa dal marzo del 2016, quando l’Unione europea ha stretto un accordo con la Turchia per fermare l’arrivo dei profughi sulle coste greche. Per alcuni, come la Germania e la Svezia, l’accordo ha funzionato e il numero dei profughi arrivati nel 2016 è drasticamente calato rispetto all’anno precedente. Tuttavia centinaia di persone hanno continuato a utilizzare questo percorso per raggiungere l’Europa nordoccidentale, affidandosi a trafficanti senza scrupoli e percorrendo sentieri pericolosi e impervi nel corso di uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni. Secondo alcune stime, i profughi bloccati lungo la rotta balcanica sono al momento centomila.

L’ultimo caso è quello di una famiglia siriana, che si era registrata in Serbia per chiedere asilo e che il 18 dicembre è stata fatta salire su un autobus per essere trasferita in un campo nel nord del paese, ma poi è stata fatta scendere al confine con la Bulgaria, in un bosco dove la temperatura era di meno 11 gradi. La famiglia, composta da sette persone tra cui un bambino di due anni, ha dovuto camminare per un chilometro prima di essere soccorsa da un poliziotto allertato dall’associazione Info Park , a cui i profughi avevano chiesto aiuto.

Attraversare in maniera legale il confine con l’Ungheria è una prospettiva remota, Budapest fa passare solo 15 profughi al giorno dalla Serbia. Attraversare illegalmente è l’unica possibilità, ma il rischio è di essere arrestati e respinti alla frontiera dalla polizia ungherese. Molti non vogliono fare richiesta d’asilo e registrarsi nei campi in Serbia perché temono di essere deportati in Bulgaria o in Macedonia.

A Belgrado circa duemila ragazzi, tra cui molti minori, provenienti dall’Afghanistan, dal Pakistan, dall’Iraq e dalla Siria dormono in edifici abbandonati come la vecchia stazione ferroviaria del centro della città, mentre le temperature sono scese a 20 gradi sotto zero. Sono senza prospettive.

Più di ottomila persone sono bloccate in Serbia, in campi sovraffollati e insediamenti informali. Il paese, che non fa parte dell’Unione europea, ha stretto un accordo con l’Unione per ospitare fino a seimila persone, ma solo 3.140 vivono in strutture che possono essere considerate adatte al clima invernale.

Alle porte dell’Europa

La situazione è drammatica anche in Grecia dove da mesi migliaia di profughi vivono in ex capannoni industriali, in container e in tende, in attesa di essere ricollocati in altri paesi dell’Unione. “Le temperature sono scese sotto lo zero e nel campo non ci sono sistemi di riscaldamento. L’acqua è gelata e non possiamo lavarci e fare la doccia da giorni”, racconta Sameer, un ragazzo siriano di 23 anni originario di Idlib, che vive in un campo profughi a Nea Kavala, vicino a Salonicco, nel nord della Grecia.

“Qui ci sono donne e bambini e continua a nevicare, non abbiamo abbastanza coperte”, afferma Sameer che, insieme ad altri amici come Basil, un altro profugo siriano, realizza dei video che denunciano le condizioni di vita dei profughi in Grecia. “Abbiamo fatto l’intervista con le autorità per essere ricollocati mesi fa, ma non sappiamo che ne sarà di noi, non vediamo più un futuro”, continua.