Confermata in appello l’assoluzione dei cinque medici per la morte di Stefano Cucchi. Lo ha deciso la terza corte di assise d’appello di Roma. La sentenza riguarda il nuovo processo d’appello ordinato dalla Cassazione per i cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini, accusati di omicidio colposo per la morte del ragazzo, avvenuta nell’ottobre 2009 una settimana dopo l’arresto per droga. È ancora in corso invece la perizia nell’ambito dell’inchiesta bis, che vede indagati cinque carabinieri.