Il primo ministro turco annuncia la morte del presidente uzbeco Islom Karimov. Nel corso di una riunione di governo trasmessa in tv, il primo ministro turco Binali Yıldırım ha annunciato la morte di Islom Karimov, il presidente dell’Uzbekistan ricoverato da alcuni giorni in gravi condizioni dopo un’emorragia cerebrale. In mattinata l’agenzia di stampa Reuters ha rivelato che tre fonti diplomatiche anonime hanno confermato il decesso di Karimov. Nessuna conferma ufficiale, invece, dalle autorità uzbeche.