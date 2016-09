In Svezia due giudici del comitato che seleziona il premio Nobel per la medicina costretti a dimettersi. Harriet Wallberg e Anders Hamsten sono stati invitati a lasciare il comitato dopo che il governo svedese ha licenziato la direzione dell’istituto Karolinska, la più prestigiosa struttura sanitaria del paese, coinvolta in uno scandalo legato al chirurgo italiano Paolo Macchiarini. Wallberg e Hamsten sono stati entrambi a capo dell’istituto, e insieme a molti altri sono sospettati di aver ignorato gli avvertimenti riguardo a Macchiarini. Il chirurgo italiano, noto per i trapianti di trachea, è accusato di aver usato procedure rischiose durante alcuni interventi e di aver dato informazioni false nel curriculum. È sotto processo anche in Italia per truffa.