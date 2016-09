In Venezuela si aggrava la crisi e cresce l’autoritarismo

Il Venezuela paga oggi la sua dipendenza dal greggio, che rappresenta il 96 per cento delle valute estere del paese. E mentre il prezzo del petrolio crolla, ne subisce le conseguenze l’intera economia nazionale. In mancanza di dollari per importare merci, la mancanza di alimenti e di medicinali ha raggiunto un livello drammatico. Il crollo delle entrate petrolifere ha rovinato i conti pubblici e indebolito il governo. In febbraio il presidente è stato costretto ad aumentare fino al 6.000 per cento il prezzo del petrolio. Secondo Maduro, invece,le responsabili di questa situazione sono le imprese private che con la speculazione “stanno distruggendo” l’intero sistema.

Dopo il successo della prima manifestazione, l’opposizione – riunita in una vasta coalizione, il cosiddetto Tavolo per l’unità democratica (Mud, centrodestra) – vuole aumentare la pressione su Maduro chiedendo un referendum di destituzione già nel 2016. Nel frattempo anche i sostenitori del presidente sono scesi in piazza il 1 settembre a Caracas per denunciare un “colpo di stato”.

Secondo uno studio pubblicato il 23 agosto dall’organizzazione Médicos por la salud e dall’Osservatorio venezuelano per la sanità insieme all’università centrale del Venezuela, la penuria interessa ormai l’81 per cento del materiale medico-chirurgico e il 76 per cento dei farmaci indispensabili per curare i pazienti degli ospedali pubblici. In Venezuela manca quasi l’80 per cento dei prodotti di base e la popolazione è costretta a fare code di ore per cercare di acquistare un qualsiasi prodotto alimentare. Per fronteggiare la situazione il governo ha nominato il 3 settembre 18 responsabili militari incaricati di sorvegliare la produzione, la distribuzione e la commercializzazione dei beni di prima necessità. Questi ufficiali dovranno ormai occuparsi di alimenti di prima necessità come lo zucchero, il riso e la farina.

Il referendum per destituire Maduro

L’obiettivo era stato annunciato diversi mesi fa: gli oppositori del successore di Hugo Chávez vogliono organizzare un referendum per destituire l’attuale presidente. In aprile l’autorità elettorale (Cne) aveva autorizzato gli avversari di Maduro a raccogliere le firme per questa procedura. La soglia era di 195mila firme, cioè l’1 per cento degli elettori, che sono state raccolte in pochi giorni.

All’inizio di maggio l’opposizione, che ha ottenuto la maggioranza in parlamento alle elezioni politiche del dicembre 2015, ha consegnato 1,85 milioni di firme in favore del referendum. All’inizio di agosto l’autorità elettorale, accusata dall’opposizione di essere controllata dal governo, ha dato il suo accordo al progetto di referendum. Ma adesso la questione si è spostata sulla data dello scrutinio: si farà nel 2016 o nel 2017?

Per gli avversari di Maduro è fondamentale che la procedura termini prima del 10 gennaio 2017. Se infatti il referendum si svolgesse prima di questa data e avesse successo, saranno organizzate delle nuove elezioni. Al contrario se lo scrutinio verrà organizzato dopo e il presidente sarà revocato, Maduro potrebbe essere sostituito dal suo vicepresidente, un duro colpo per l’opposizione. E a quanto pare il Venezuela si sta avviando verso questa soluzione.

Infatti il calendario presentato in agosto dal Cne rende praticamente impossibile lo svolgimento dello scrutinio prima della fine dell’anno. L’opposizione accusa ormai l’autorità elettorale di servire gli interessi del governo.

Il 23 agosto, inoltre, Maduro ha ordinato la destituzione dei dirigenti della pubblica amministrazione che hanno firmato la richiesta di referendum. Il dirigente chavista Jorge Rodriguez ha annunciato che sono state rivelate le liste con “i nomi delle persone […] che hanno espresso pubblicamente la loro vicinanza alla destra venezuelana e che hanno partecipato alla procedura per indire un referendum di destituzione nato morto. Nessun posto di responsabilità nei ministeri, nelle istituzioni pubbliche, nei governi locali e comunali può essere occupato da persone che sono contro la rivoluzione e il presidente Nicolas Maduro”.

Contemporaneamente, l’opposizione e diverse ong denunciano decine di arresti. Uno dei leader dell’opposizione Daniel Ceballos è stato arrestato il 3 settembre da agenti dei servizi segreti. Secondo il ministero dell’interno era pronto a scappare “e a dirigere e coordinare delle azioni violente nel paese”.