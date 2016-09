Annunciati i finalisti del Man Booker prize. Tre autori statunitensi, due britannici e un canadese sono i finalisti del più prestigioso premio letterario riservato a romanzi in lingua inglese. La lista: Paul Beatty, The sellout; Deborah Levy, Hot milk; Graeme Macrae Burnet, His bloody project; Ottessa Moshfegh, Eileen; David Szalay, All that man is; Madeleine Thien, Do not say we have nothing. Il vincitore sarà annunciato il 23 ottobre.