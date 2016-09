Pubblicati i video dell’uccisione di Keith Scott. La polizia di Charlotte, negli Stati Uniti, ha diffuso i video ripresi dagli agenti al momento della morte di Scott il 20 settembre, come chiedevano i manifestanti che per quattro giorni hanno protestato nella città del North Carolina. Ma le immagini non sembrano chiarire la dinamica dell’episodio. La polizia ha anche mostrato la pistola che gli agenti avrebbero trovato addosso a Scott, circostanza smentita dalla sua famiglia.