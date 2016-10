I soccorritori faticano a raggiungere le parti di Haiti più colpite dall’uragano Matthew. Mentre la perturbazione minaccia la Florida, il governo haitiano fa i conti con le conseguenze dell’uragano più forte degli ultimi dieci anni. Il presidente ad interim Jocelerme Privert ha parlato di una situazione “catastrofica”, in particolare per le inondazioni nella parte occidentale della penisola, vicino a Grande Anse. Sono state posticipate le elezioni presidenziali, previste per il prossimo fine settimana. Sono migliaia gli sfollati, tra cui diecimila hanno trovato rifugio, almeno 23 i morti e tre i dispersi. Registrati anche otto nuovi casi di colera.