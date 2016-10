Emesso un mandato di comparizione per il governatore del New Jersey Chris Christie. Christie è accusato di concussione per lo scandalo del Bridgegate, avvenuto nel 2013 quando due suoi collaboratori sono stati accusati di aver chiuso per un’intera giornata il Washington bridge, che collega il New Jersey alla città di New York, solo per creare problemi a un sindaco locale che non aveva confermato il suo sostegno a Christie per la candidatura al secondo mandato.