Più di 150 paesi limiteranno le emissioni di idrofluorocarburi (Hfc). L’accordo, raggiunto il 15 ottobre a Kigali, in Ruanda, prevede la riduzione delle emissioni di Hfc. Gli idrofluorocarburi, potenti gas utilizzati nei freezer e nei condizionatori di aria, sono tra le sostanze più dannose per il riscaldamento globale. L’accordo prevede che l’Unione europea, gli Stati Uniti e altri paesi sviluppati riducano le loro emissioni del 10 per cento entro a partire dal 2019, mentre per i paesi in via di sviluppo la data fissata è il 2024.