L’ultimo dibattito tra Hillary Clinton e Donald Trump. I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti si sono affrontati nel terzo e ultimo dibattito pubblico all’università di Las Vegas, in Nevada, prima delle elezioni dell’8 novembre. Clinton e Trump hanno discusso dei rapporti con la Russia, dell’immigrazione, delle armi, dell’aborto e dell’economia. Trump ha detto che non è sicuro di accettare i risultati delle elezioni, se dovesse perdere. Secondo il sondaggio della Cnn, Clinton è stata più convincente per il 52 per cento degli spettatori contro il 39 per cento degli spettatori che hanno ritenuto migliore la prestazione di Trump.