La Russia estende di tre ore la tregua umanitaria ad Aleppo. È entrato in vigore il cessate il fuoco temporaneo concesso da Mosca e Damasco per l’evacuazione dei civili e dei malati dalla città siriana di Aleppo, nel nord del paese. Mosca ha annunciato che la tregua sarà prolungata di tre ore e durerà dalle 7 alle 17 del 20 ottobre (ora italiana). Il 19 ottobre a Berlino si sono incontrati Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin e Petro Porošenko per discutere dei conflitti in Ucraina e Siria. Merkel e Hollande non hanno escluso la possibilità di nuove sanzioni alla Russia per i “crimini di guerra” commessi ad Aleppo.