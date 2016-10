Mosca prolunga la tregua umanitaria ad Aleppo fino a sabato. La Russia fermerà i bombardamenti su Aleppo per undici ore al giorno, per tre giorni. La tregua umanitaria servirà alle organizzazioni internazionali per evacuare i malati e le persone più vulnerabili. Le Nazioni Unite hanno chiesto alla Russia di prolungare la tregua fino a lunedì.