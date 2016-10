Navi da guerra russe nel canale della Manica. La flotta, tra cui la portaerei Admiral Kuznecov, è probabilmente diretta in Siria, dove la Russia ha già una decina di navi e partecipa ai bombardamenti contro l’opposizione armata al governo di Bashar al Assad. La flotta sta passando in acque internazionali ma è comunque sorvegliata dalla marina britannica. I leader europei hanno duramente condannato Mosca per il sostegno ad Assad nei bombardamenti su Aleppo, ma all’ultimo Consiglio europeo non si sono accordati su nuove sanzioni. Intanto la Russia ha annunciato un prolungamento di 24 ore della tregua umanitaria ad Aleppo, che durerà fino alla sera del 22 ottobre.