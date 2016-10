Incendi al campo di Calais. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre sono stati appiccati degli incendi e sono scoppiate delle bombole di gas nell’accampamento della città del nord della Francia chiamato la Giungla, dove sono in corso le operazioni di evacuazione e demolizione. Un migrante siriano è rimasto ferito. Dei circa settemila residenti originari del campo, quasi quattromila sono stati trasferiti in altre parti della Francia. Finora le operazioni si sono svolte in un clima di relativa calma, ma si teme che le persone rimaste facciano sempre più resistenza.