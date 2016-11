Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti usciranno dal trattato di libero scambio (Tpp) con 12 paesi dell’Asia, dell’America e dell’Oceania. In un video messaggio il presidente eletto ha annunciato le priorità del suo governo tra cui quella di abbandonare il Trattato transpacifico (Tpp), firmato nel febbraio del 2016 da 12 paesi che rappresentano il 40 per cento dell’economia mondiale. Tra le priorità dei primi cento giorni di governo, Trump non ha menzionato né la costruzione del muro al confine con il Messico, né l’abolizione della riforma sanitaria Obamacare. Il presidente eletto ha garantito che non aprirà un’altra inchiesta sul caso delle email di Hillary Clinton.