Ankara ritira una proposta di legge che prevedeva la depenalizzazione dello stupro sui minori. Il primo ministro turco Binali Yıldırım ha nnunciato che il governo ritirerà la proposta di legge che prevedeva l’assoluzione per i responsabili di stupro su minori nel caso di matrimonio tra la vittima e l’aggressore. La legge era in discussione al parlamento, controllato dal partito di governo, e sarebbe stata approvata se migliaia di manifestanti non ne avessero chiesto il ritiro. Anche le organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite avevano condannato la legge, accusandola di favorire gli stupri e i matrimoni precoci.