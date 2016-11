Come è andata la manifestazione delle donne a Roma

Centomila persone hanno partecipato il 26 novembre a Roma alla manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione è stata indetta dalla piattaforma Non una di meno, a cui hanno aderito diverse associazioni come Di.Re, Udi, Io decido e i centri antiviolenza. Secondo le organizzatrici, alla manifestazione hanno invece partecipato 200mila persone, che hanno sfilato da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, nel pomeriggio di sabato. In un comunicato le organizzatrici hanno denunciato di essere state ignorate dai mezzi d’informazione e in particolare dalle televisioni che non hanno riportato la notizia nei telegiornali della sera. Afferma il comunicato:

Nelle edizioni della sera i maggiori telegiornali hanno fatto scomparire la notizia. Il Tg1, che appena il 25 novembre condannava la violenza sulle donne, ieri sera ha intervistato solo la ministra Boschi e poi, come per caso, è stata data la notizia che migliaia di donne avevano sfilato a Roma per dire no alla violenza. Rai 2 ha mostrato un papà con un bambino sullo sfondo del Colosseo e della manifestazione, sembrava una festa per famiglie. La7 non si è accorta di niente.

Le parole della manifestazione. Vecchie e nuove parole d’ordine sono emerse durante il corteo, a cui hanno partecipato donne e uomini di tutte le età e di diverse provenienze. “Non una di meno”, lo slogan principale mutuato dai movimenti femministi argentini impegnati nella denuncia della violenza domestica contro le donne che sfocia nel paese sudamericano in numerosi episodi di omicidio di donne da parte di compagni, fidanzati, mariti e familiari. “Le strade libere le fanno le donne che le attraversano”, era un altro degli slogan. “Il corpo è mio e decido io”, “La rivoluzione sarà femminista”, “Il violento non è un malato, è il figlio sano del patriarcato”, “Nessuna è libera finché tutte non sono libere”, “Siamo le nipoti delle streghe che non siete riusciti a bruciare” gli altri slogan della manifestazione. Violenze sessuali e fisiche, soprusi, discriminazioni di ogni tipo, disuguaglianza economica e sociale, scarsa rappresentanza, taglio dei fondi ai consultori e ai centri antiviolenza, restrizioni concrete all’attuazione della legge sull’interruzione di gravidanza: sono le questioni denunciate dalle manifestanti e dai manifestanti che hanno chiesto politiche di uguaglianza, la difesa della libertà e dell’autodeterminazione femminile, la denuncia di ogni discriminazione, il superamento degli stereotipi e il rilancio di centri antiviolenza e dei consultori.